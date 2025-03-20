Diyanet kamu kurumlarında Kuran kursu açmaya başladı: Mahkemelerde adalet askıda, Kuran elde!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 14:57

Güncelleme: 20.03.2025 - 15:17

Diyanet İşleri Başkanlığı; kamu kurumlarına yönelik başlattığı gerici uygulamalarını arttırmaya devam ediyor. Gazetemiz Cumhuriyet; Kuran ve dini bilgiler eğitimi almak isteyip de mesai saatlerinden kaynaklı yüz yüze eğitim alamayan kamu çalışanları için çevrimiçi ve/veya hafta sonu eğitim programları başlattığını gündeme getirmişti. Diyanet’in kamu kurumlarında 4-6 yaş arası çocuklara yönelik Kuran kursları açtığı da öğrenildi.

Diyanet Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü; “2025 Aile Yılı” kapsamında 13 Mart’ta 17 bakanlığa bir yazı gönderdi. Söz konusu yazıda; kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş, gündüz bakımevleri ve anaokullarında il-ilçe müftülüklerine başvuru yapılarak “4-6 Yaş Grubu Değerler Eğitimi Programı” ile “4-6 Yaş Grubu Kuran Öğretim Programı” kapsamında haftada 5 saat ders verilebileceği belirtildi.

ADALET YERİNE DİN DERSLERİ!

İktidarın siyasi yargı sopalarıyla Türk yargı sistemi günden güne güvenini yitirirken; Adalet Bakanlığı’nın yazı üzerine yıldırım hızıyla harekete geçtiği öğrenildi. Bakanlığa bağlı Personel Genel Müdürlüğü, 17 Mart’ta söz konusu uygulamanın çalışanlara duyurulması için bakanlığın tüm merkez birimleri ile tüm cumhuriyet başsavcılıklarına, adliye mahkemelerine ve bölge idare mahkemelerine Diyanet’in yazısını gönderdi.

Bu yazı üzerine de adliyeler tüm mahkemelere duyuruyu yaptı. Bu kapsamda Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, dün Adana Adliyesi bütün mahkemelere tüm görevlilere duyurulması için yazı gönderdi.