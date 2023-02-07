Diyanet, 'manevi destek' için deprem bölgesine 2 bin 500 personel gönderdiğini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde, 52 il müftüsü ve 2 bin 500 Diyanet 'personeli'nin görevlendirildiğini açıkladı.
Diyanet, Kahramanmaraş merkezli 10 kentte meydana gelen binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği depremin ardından deprem bölgesinde, 52 il müftüsü ve 2 bin 500 Diyanet personelinin görevlendirildiğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı genel müdürleri, daire başkanları, 52 il müftüsü ve çok sayıda ilçe müftüsü ile başka illerden görevlendirilen yaklaşık 2 bin 500 Diyanet personelinin, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekiplerinin, arama kurtarma, insani yardım, manevi destek çalışmalarına devam ettiği belirtilerek deprem bölgesindeki "vatandaşlara yardım ettiği" aktarıldı.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Ayrıca, uygun olan Kur'an kursları ve Diyanet Akademi Merkezleri de vatandaşların hizmetine sunulmuştur. İlk aşamada, merkez teşkilatında genel müdür, daire başkanı, taşrada ise il müftüleri unvanlarında bulunan personelin izinleri iptal edilmiş ve görevlendirmeye hazır halde beklemeleri talimatı verilmiştir” ifadelerine de yer verildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri, 52 il müftüsü, çok sayıda ilçe müftüsü ve başka illerden görevlendirilen 2 bin 500 Diyanet personeli ile #deprem bölgesindeki vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.https://t.co/ulbzEPvyGU pic.twitter.com/BM2TjKMnxu— Diyanet (@diyanetbasin) February 7, 2023
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