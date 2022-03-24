RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den bir garip 'ayar verme' paylaşımı

24 Mart 2022 Perşembe, 17:28

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, bazı köşe yazarlarının, başta RTÜK olmak üzere devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak üzere sistemli bir kampanyaya başladığını iddia etti.

Şahin, "Köşelerden "Ayar" verilen günler mazide kaldı" ifadelerine yer verdi.

Şahin'in paylaşımı şu şekilde:

Son zamanlarda bazı köşe yazarlarının başta RTÜK olmak üzere devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırmak üzere sistemli bir kampanyaya başladığını dikkatle izliyoruz. RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor! Köşelerden "Ayar" verilen günler mazide kaldı!



