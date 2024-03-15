Diyanet yine şaşırtmadı: Çanakkale Zaferi'ni konu alan hutbede Atatürk’ün adı geçmedi

Hutbeleriyle, açıklamalarıyla birçok bakanlığın toplamını aşan bütçeleriyle gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni konu aldı. Diyanet bu hutbesinde de yine Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermedi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:13
Diyanet yine şaşırtmadı: Çanakkale Zaferi'ni konu alan hutbede Atatürk’ün adı geçmedi
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Diyanet İşleri Başkanlığı yüksek düzeydeki bütçesi nedeniyle tartışmaların hedefi olurken tepki çeken uygulamalarına da hız kesmeden devam ediyor. 

Diyanet, bugünkü hutbesinde Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü konu aldı. Diyanet’in hutbesinde yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adına yer verilmedi. 

ŞAŞIRTMAYAN HUTBE

Söz konusu hutbede, “Önümüzdeki Pazartesi günü Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Çanakkale, şanlı ecdadımızın yedi düvele karşı istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği yerdir. Kahraman milletimiz, bütün zorluklara rağmen Çanakkale’de hayâsızca akınlara 'dur!' demiştir. Bugün bize düşen, Çanakkale ruhunu iyi anlamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Şehitlerimizin canları pahasına bize emanet bıraktıkları yüce değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Bu vesileyle geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve bu uğurda mücadele veren kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Yüce Rabbimiz, hak, hakikat ve istikametin temsilcisi olan devletimizi payidar, gariplerin, masum ve mazlumların umudu olan milletimizi bahtiyar eylesin” ifadeleri yer aldı.


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