Diyanet, TL'den vazgeçti: Kuyu bağışı için 20 bin dolar istiyor

14 Aralık 2021 Salı, 09:31

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan kuyu bağışları artık Türk Lirası ile yapılmıyor. Diyanet Vakfı'nın ‘Bir Damla Hayat' Projesi kapsamında alınan bağışlar dolarla yapılabiliyor. Vakfın resmi internet sitesinde kuyu bağışlarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, kuyu ve çeşme fiyatlarının 20 bin dolardan başladığı belirtildi.

AFGANİSTAN'A DA KUYU BAĞIŞI VAR

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet Vakfı, “Fiyatlar her kuyu ve çeşme projesine göre farklılık göstermekte olup 20 bin dolardan başlamaktadır. Su kuyusu ve Vakıf Çeşmesi'nin fiyatı, yapılacağı mevkinin merkeze uzaklığı, malzemelerinin açılacağı ülkedeki fiyatları ve erişebilirliği, toprak türü ve sondaj derinliği gibi etkenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir” açıklaması yapıldı. Bağışa açık kuyular arasında Afganistan, Zimbabve, Togo, Nijer, Liberya, Senegal, Tanzanya, Suriye İdlip, Filistin, Somali gibi ülkeler de var.

Diyanet, “Yüksek zam yapanlara karşı ses çıkarmanın iktidara zarar vereceği” iddiası konusunda, “Biz siyaset dışıyız” dedi. Din İşleri Yüksek Kurulu, ‘Bu konuda dinen caiz olan nedir?' sorusunu yöneltenlere şu cevabı verdi:

“Şahıs veya kurumları hedef alan, siyasi içerikli ya da güncel siyasi hadiselerle bağlantısı bulunan, istismara açık ve polemik amaçlı sorular cevaplandırılmamaktadır.”