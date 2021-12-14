Diyanet, TL'den vazgeçti: Kuyu bağışı için 20 bin dolar istiyor
Diyanet ‘Bir Damla Hayat’ Projesi kapsamında alınan bağışların dolarla yapılabileceğini açıkladı. Kuyu ve çeşme bağışı için en az limit 20 bin dolar oldu. Alınan karar şaşkınlık yarattı.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan kuyu bağışları artık Türk Lirası ile yapılmıyor. Diyanet Vakfı'nın ‘Bir Damla Hayat' Projesi kapsamında alınan bağışlar dolarla yapılabiliyor. Vakfın resmi internet sitesinde kuyu bağışlarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, kuyu ve çeşme fiyatlarının 20 bin dolardan başladığı belirtildi.
AFGANİSTAN'A DA KUYU BAĞIŞI VAR
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet Vakfı, “Fiyatlar her kuyu ve çeşme projesine göre farklılık göstermekte olup 20 bin dolardan başlamaktadır. Su kuyusu ve Vakıf Çeşmesi'nin fiyatı, yapılacağı mevkinin merkeze uzaklığı, malzemelerinin açılacağı ülkedeki fiyatları ve erişebilirliği, toprak türü ve sondaj derinliği gibi etkenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir” açıklaması yapıldı. Bağışa açık kuyular arasında Afganistan, Zimbabve, Togo, Nijer, Liberya, Senegal, Tanzanya, Suriye İdlip, Filistin, Somali gibi ülkeler de var.
Diyanet, “Yüksek zam yapanlara karşı ses çıkarmanın iktidara zarar vereceği” iddiası konusunda, “Biz siyaset dışıyız” dedi. Din İşleri Yüksek Kurulu, ‘Bu konuda dinen caiz olan nedir?' sorusunu yöneltenlere şu cevabı verdi:
“Şahıs veya kurumları hedef alan, siyasi içerikli ya da güncel siyasi hadiselerle bağlantısı bulunan, istismara açık ve polemik amaçlı sorular cevaplandırılmamaktadır.”
Video Haberler
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
En Çok Okunan Haberler
- Müge Anlı'dan Serkan Kıyak hakkında açıklama
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret kararını beklemediler, personele dev zam
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Serkan Kıyak'ın ailesi ilk kez konuştu
- Japonlar Erdoğan'ın planını açıkladı
- Rusya'da bomba saldırısı düzenlendi
- Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- 'Devlet artık karar vermeli'