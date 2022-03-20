Diyanet’in kadın başkan yardımcısı: 'Denginizle evlenin'
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, insanların dengiyle evlenmesi gerektiğini söyledi. Martı, “Söz gelimi aralarında maddi açıdan uçurum olan iki ailenin evladının evlenmesi ileride sorunlar çıkabilir. Şöhretli, itibarlı, meşhur ailenin çocuğuyla evlenmek toplum içinde benzer statüye sahip insanlar için daha kolaydır” dedi.
Diyanet'in kadın başkan yardımcısından tartışma yaratacak tavsiye. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, insanların dengiyle evlenmesi gerektiğini söyledi.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Martı, “Söz gelimi aralarında maddi açıdan uçurum olan iki ailenin evladının evlenmesinden ileride sorunlar çıkabilir. Şöhretli, itibarlı, meşhur ailenin çocuğuyla evlenmek toplum içinde benzer statüye sahip insanlar için daha kolaydır” dedi.
Instagram hesabında evlilikle ilgili tavsiyelerde bulunan Huriye Martı, “Eş seçiminde bir diğer önemli husus, İslam hukuku dilinde “kefaet” olarak söylenen denklik meselesidir. Peygamber efendimiz denginizle evlenin demektedir” dedi. Martı, şu görüşü dile getirdi:
“ŞÖHRETLİ, ŞÖHRETLİ İLE EVLENMELİ”
“Denklik, evlenecek olan kadın ve erkeğin ilmi birikim bakımından, maddi kazanç, aile statüsü, sosyal kabullenmişlik bakımından, toplumdaki konum bakımından çok farklı olmamaları, birbirlerine denk olmaları demektir. Söz gelimi aralarında maddi açıdan uçurum olan iki ailenin evladının evlenmesinden ileride sorunlar çıkabilir. Şöhretli, itibarlı, meşhur ailenin çocuğuyla evlenmek toplum içinde benzer statüye sahip insanlar için daha kolaydır. Ama bu demek değildir ki hiçbir zaman varlıklı bir insan yoksul bir insanla evlenemez. Bu durum hiçbir zaman keskin sınırlarla ayrılacak uçurum değildir. Günlük hayat içerisinde bir takım sıkıntıların ortaya çıkmaması için denklik hususunun dikkate alınması iyi olacaktır.”
İlgili Haberler
- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 18 Mart hutbesinde de ulu önder Atatürk yer almadı
- 'Diyanet Akademisi' kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
- Yurttaştan para toplayan, IBAN veren Diyanet 17 yıldır cami inşaatı bitiremedi
Video Haberler
- Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: Ç
- Ukrayna'da 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
- Denizli’de çiftçi ve esnaftan traktörlü protesto
- Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu
- Alkollü sürücüye Hamileyim diyen eşinin önünde saldırı
- Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
En Çok Okunan Haberler
- Babadan devraldığı 59 yıllık kokuları özveriyle üretiyor
- CHP'li isimden 'süt fiyatı' tepkisi
- Kağıt kıtlığından bazı okullarda sınavlar ertelendi
- Uzmanı uyardı: 'Göz basıncındaki' değişime dikkat!
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat