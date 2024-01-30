Diyanet’ten yazılı ‘talimat’: Umre turları için ‘seçim’ kısıtlaması

Hac mevsimi dışında Kâbe’yi ziyaret etmek isteyenler için düzenlenen umre turlarına, Diyanet’ten “seçim kısıtlaması uygulandığı” ortaya çıktı.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 30.01.2024 - 04:00
Diyanet’ten yazılı ‘talimat’: Umre turları için ‘seçim’ kısıtlaması
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Şirketler, mart ve nisan aylarına yönelik duyurdukları turları, ya 30 Mart’ta Türkiye’de olacak ya da 1 Nisan’da Türkiye’den gidilecek şekilde belirledi. 31 Mart’ı da kapsayan tarihte umreye gitmek isteyen yurttaşlar ise şirketlerden olumsuz yanıt aldı. 

Şirketler, 31 Mart’ı kapsayan tur olmadığını belirterek yurttaşları diğer turlara yönlendirmeye başladı. Durumu soran yurttaşlara, “31 Mart’taki yerel seçim nedeniyle turlara ilişkin kısıt uygulandığı” belirtildi. 

30 MART’TA DÖNÜŞ 

Söz konusu kısıtın arkasında ise Diyanet’in olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Diyanet, yerel seçim nedeniyle şirketlerin 31 Mart’ı da kapsayacak şekilde tur düzenlemesini istemedi. Şirketlere de Diyanet’ten resmi yazı gönderildiği, bu doğrultuda da şirketlerin program tarihlerini düzenlediği belirtildi. Cumhuriyet’in ulaştığı tur şirketleri de “Diyanet’in yazı göndererek yurttaşların 31 Mart’taki yerel seçimlerden önce Türkiye’de olmasını istediği, bu nedenle tarihlerin 30 Mart’ta dönüş olacak şekilde ayarlandığını” kaydetti.


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