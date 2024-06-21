Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi duyurdu: Yangında 8 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında 8 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 11:20
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi duyurdu: Yangında 8 kişi hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında, 8 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mardin Mazıdağı ile Diyarbakır Çınar ilçeleri arasında başlayan yangında 24 yurttaşımız yaralanmış, 8 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. 

Yaralanan 8 yurttaşımız Çınar Devlet Hastanesi, 9 yurttaşımız Diyarbakir Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, 7 yurttaşımız ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Yaşamını yitiren 8 yurttaşımız ise Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir."

 


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