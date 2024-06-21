Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi duyurdu: Yangında 8 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında 8 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında, 8 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları da tamamlandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Mardin Mazıdağı ile Diyarbakır Çınar ilçeleri arasında başlayan yangında 24 yurttaşımız yaralanmış, 8 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir.
Yaralanan 8 yurttaşımız Çınar Devlet Hastanesi, 9 yurttaşımız Diyarbakir Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, 7 yurttaşımız ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Yaşamını yitiren 8 yurttaşımız ise Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir."
Eş Başkanlarımız Serra Bucak ve Doğan Hatun Ailelerle Beraber— Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (@diyarbakirbld) June 21, 2024
??Mardin Mazıdağı ile Diyarbakır Çınar ilçeleri arasında başlayan yangında 24 yurttaşımız yaralanmış, 8 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir.
?? Yaralanan 8 yurttaşımız Çınar Devlet Hastanesi, 9 yurttaşımız Diyarbakir… pic.twitter.com/zC4coMVanx
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