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Diyarbakır'da aile içi şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı: Yaralılar var!

Diyarbakır'da aile içi şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı: Yaralılar var!

12.07.2025 15:14:00
Güncellenme:
DHA
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Diyarbakır'da aile içi şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı: Yaralılar var!

Bağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 3 polis memuru yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Şeyhşamil Mahallesi Emek Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde saat 10.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; 112 Acil Çağrı Merkezi’ne aile içi şiddet ihbarı üzerine, adrese polis ekipleri sevk edildi. Evdekilerden M.T., zili çalan polis ekiplerine kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açtı.

Olayda 3 polis memuru yaralanırken, adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

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