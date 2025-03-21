Evine giderken üzerine ateş açıldı!

Bursa'da yürüyerek evine giden Ersel Ş., otomobille yanında geçen şüphelinin silahlı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Kaçan saldırganın ise, arandığı aktarıldı.

Evine giderken üzerine ateş açıldı!
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DHA
Yayınlanma: 21.03.2025 - 07:29

İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde 1’inci Park Sokak'ta gece yarısı  silahlı saldırı meydana geldi.

Yürüyerek evine giden Ersel Ş. (32), iddiaya göre yanına yaklaşan ve plakası henüz belirlenemeyen bir araçtaki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile 2 kez açılan ateş sonucu bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Ersel Ş. yere yığılırken, saldırganın bulunduğu araç hızla olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRGAN ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #ateş #Kurşun #silahlı saldırı #Bursa

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