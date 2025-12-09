Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyarbakır'da baba ve oğlunun öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme!

Diyarbakır'da baba ve oğlunun öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme!

9.12.2025 10:22:00
AA
Diyarbakır'da baba ve oğlunun öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme!

Ergani ilçesinde baba ve oğlunun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli de adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçenin Canveren Mahallesi'nde 4 Aralık'ta M.K.'nin, boşandığı kadının babası M.C.T. ve kardeşi M.T.'yi tabancayla öldürmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.K. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.K'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

