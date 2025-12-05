Diyarbakır'da 'damat' dehşeti... Kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Canveren Mahallesi’nde dün gece korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; evli olduğu kadınla boşanma aşamasında olan M.K. (31), İstanbul’dan gelen kayınpederi Mehmet Cemal Talay (50) ve kayınbiraderi Mehmet Şah Talay (21) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., tabancayla baba ve oğluna ateş etti.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğul, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüpheli damat M.K., kaçtığı Kayapınar ilçesi kırsalında yakalandı.

Ayrıca olaya karıştığı belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı. 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.