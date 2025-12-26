Diyarbakır’da bebeğini 4’üncü kattan atan anne için karar verildi!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi 477’nci Sokak’taki Gülbahar Apartmanı’nda dün sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4’üncü kattaki evinde, 3 aylık bebeği H.E.’yi pencereden attı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Nurhayat E., polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Doğumdan sonra psikolojisinin bozulduğu belirtilen ve ailesinin de bu süreçte kendisine yardımcı olmaya çalıştığı ifade edilen Nurhayat E., savcılık kararıyla tedavi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.