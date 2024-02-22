Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü DEM yazısını kaldırdı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü logosunda bulunan ve DEM Parti'yle özdeşleşen DEM yazısını kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 23:04
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü DEM yazısını kaldırdı
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Bir önceki adıyla Halkların Demokratik Partisi olan Dem Parti, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra kongresinde adını değiştirme kararı almıştı. Aynı zamanda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü de kurumun kısaltması olan DEM yazısını kendi logolarında kullanıyordu.

Emniyet müdürlüğü yetkilelieri yaşanan gelişmelerin ardından yanlış anlaşılma kaygısıyla logosundaki yazıyı kaldırdı.

"KALDIRMASAYDIK FARKLI ANLAŞILIRDI"

Logodaki DEM yazsını kaldıran Emniyet yetkilileri, “Kaldırmasaydık farklı anlaşılırdı. Tescilimiz yoktu. Kurumsal ve tescili bir isim olsaydı farklı bir yol denerdik. Resmi bir alt yapısı yok. Biz farklı bir tartışmaya mahal vermemek için iyi niyetli bir adım attık. Karmaşa olmasın diye bu adım atıldı. Başka bir parti olsaydı benzer şekilde yine hareket edilirdi. Biz devletin resmi bir organıyız. Bu tür tartışmaların içinde yer almak istemeyiz. Kafa karışıklığı olmasın diye Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün uzun ve açık olan ismini kullandık.” ifadelerine yer verdi.

KONUYLA İLGİLİ BARODAN AÇIKLAMA GELDİ

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Emniyet müdürlüğünün logo üzerindeki yazıyı kaldırmasıyla ilgili olarak

“Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün bu yazıyı hangi saik veya niyetle kaldırdığını bilmiyoruz. Bir siyasi parti ismini çağrıştırıyor kaygısıyla değiştirmiş olabilirler. Ama başka bir siyasi parti ile çağrıştırsaydı yine aynı değişikliği yaparlar mıydı? Bilmiyorum. Bu konuda emniyetin bir açıklama yapması lazım, şu gerekçe ile değiştirdik diye.” şeklinde konuştu


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