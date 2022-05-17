Diyarbakır merkezli 10 ilde 'oltalama' operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

17 Mayıs 2022 Salı, 17:48

Diyarbakır merkezli 10 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, banka ve kredi kartı bilgilerini "oltalama" diye bilinen yöntemle ele geçirdikleri iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

BİLGİLERİ ELE GEÇİRİP, SATMIŞLAR

İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, şüphelilerin "oltalama" diye bilinen yöntemle ele geçirdikleri bilgileri sattıkları, yakalanmamak için başkalarına ait banka hesaplarını kullandıkları ve bu banka hesaplarında para transferleri esnasında açıklama kısmına yazdıkları mesajlarla haberleştikleri belirlendi.

Bu bilgi kapsamında 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 17 sim kart, 3 laptop, 2 bilgisayar, 10 harddisk, 4 hafıza kartı, 1 tablet ve 8 USB bellek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.