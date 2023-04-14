Diyarbakır merkezli 5 ilde 'makas' operasyonu: 15 tutuklama

Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik "makas" operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:49
Diyarbakır merkezli 5 ilde 'makas' operasyonu: 15 tutuklama
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle Diyarbakır merkezli, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Mardin'de "makas" adı verilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 19'u adliyeye sevk edildi.

Adliyeye geterilen şüphelilerden 15'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

12 Nisan'daki operasyonda, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 12 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve 3 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti.


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