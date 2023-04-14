İzmir'de tefeci operasyonu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 14.04.2023 - 09:58

Güncelleme: 14.04.2023 - 09:59

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘tefecilik’ suçu ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, ekonomik durumu kötü olup bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisindeki vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırıp, zorla senet imzalatılıp icraya vererek vatandaşları mağdur eden şüpheliler için harekete geçti.

Aralarında kamu görevlisinin de bulunduğu 3 şüphelinin Gaziemir ilçesinde bulunan 3 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 1 adet ajanda, 47 adet dolu ve boş senet, 7 adet tapu belgesi, 9 adet araç satış sözleşmesi, 1 adet borçlandırma sözleşmesi, 24 adet kaçak elektronik nargile, 33 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda B.G., M.B., L.Ö. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler B.G., M.B., L.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.