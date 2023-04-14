Mersin'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Mersin'de jandarma tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, silahlı terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 şüpheli tespit edildi.
İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten bir şüphelinin de olduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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