Mersin'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 09:47

Güncelleme: 14.04.2023 - 09:47

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, silahlı terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 şüpheli tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten bir şüphelinin de olduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı.