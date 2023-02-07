Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar kimdir?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın yaşamı merak edildi. Peki, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar kimdir?
Mahmut Çuhadar, Cumhurbaşkanlığının 9 Haziran 2020'de, 2020/274 sayılı Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi iken Adıyaman Valiliği görevine atandı. Mahmut Çuhadar'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
ADIYAMAN VALİSİ MAHMUT ÇUHADAR KİMDİR?
Mahmut Çuhadar, 1967'de Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Bafra ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu. 1989-1990 yılları arasında kısa dönem askerlik görevini tamamladı.
ÖZEL YAŞAMI
Mahmut Çuhadar, evli ve iki çocuk babasıdır.
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