Diyarbakır'da 1 yılda 102 milyon kök kenevir bitkisi ile 47 ton esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da, jandarmanın 2023 yılında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında, 102 milyon 594 bin kök kenevir bitkisi ve 47 ton 60 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 102 milyon 594 bin kök kenevir bitkisi ile 47 ton 60 kilogram esrar ele geçirildi.
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