Diyarbakır'da 1 yılda 102 milyon kök kenevir bitkisi ile 47 ton esrar ele geçirildi

Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:25

Güncelleme: 03.01.2024 - 11:41

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 102 milyon 594 bin kök kenevir bitkisi ile 47 ton 60 kilogram esrar ele geçirildi.