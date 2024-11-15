Diyarbakır'da 12 yaşındaki çocuk, DEDAŞ'ın açtığı 'elektrik direği çukuruna' düştü

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, Dicle Elektrik’in (DEDAŞ) açtığı elektrik direği çukuruna düştü.

Diyarbakır'da 12 yaşındaki çocuk, DEDAŞ'ın açtığı 'elektrik direği çukuruna' düştü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:50

Kocaköy ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, DEDAŞ’ın açtığı elektriği direği çukuruna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çocuk, AFAD ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye sevk edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #diyarbakır

İlgili Haberler

Diyarbakır'da 3 katlı binada yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'da 3 katlı binada yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır Valiliği'nden 'Narin' açıklaması: Jandarmanın üfürükçülerden yardım istediği iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Diyarbakır Valiliği'nden 'Narin' açıklaması: Jandarmanın üfürükçülerden yardım istediği iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Diyarbakır'da feci kaza... Taziyeye giderken kaza geçirdiler: Çok sayıda yaralı var!

Diyarbakır'da feci kaza... Taziyeye giderken kaza geçirdiler: Çok sayıda yaralı var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler