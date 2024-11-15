Diyarbakır'da feci kaza... Taziyeye giderken kaza geçirdiler: Çok sayıda yaralı var!
Sur ilçesinde rehabilitasyon servisi ile taziyeye giden ailenin otomobilinin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Kırsal Büyükakören Mahallesi'nde Y.Ç. idaresindeki 21 ASA 557 plakalı rehabilitasyon servisi ile İ.Ş. idaresindeki taziyeye giden ailenin 21 AFJ 242 plakalı otomobili çarpıştı.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Kazada, minibüs ile tedaviye giden 4'ü engelli çocuk 8 kişi ve otomobilde bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Etiketler: #diyarbakır #Çocuk #kaza #Minibüs
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