Diyarbakır'da 15 öğrenciye 'cinsel taciz' iddiası: Öğretmenin görev yeri değişti
Diyarbakır'da 15 kız ve erkek ilkokul öğrencisi, öğretmenleri D.B.'nin cinsel tacizine uğradıklarını öne sürerek, durumu ailelerine anlattı. Ailelerin suç duyurusunun ardından D.B.'nin görev yeri değiştirildi, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Dicle ilçesi kırsal Kocaalan Mahallesi Kocaalan İlkokulu'nda, yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenci, ailelerine, öğretmenleri D.B.'nin ödevleri kontrol etme bahanesiyle masasına çağırıp, cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.
Bunun üzerine bir araya gelen aileler, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verip, yaşadıklarını anlattı. Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan D.B.'nin görev yeri de değiştirildi.
İlgili Haberler
- Cinsel istismar suçundan dava açılmıştı: Şarkıcı Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı
- Eskişehir’de 2 zabıta memuruna 'cinsel saldırı' gözaltısı
- Yeniçağ yazarına AKP'li vekile cinsel tacizden ceza
- Valilik imzaladı: Kaliforniya'da cinsel ilişki sırasında partnerden gizli kondom çıkartmak yasaklandı
- Esra Ersoy'dan 'cinsel taciz' soruşturmasına karşı 'iftira'dan suç duyurusu
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat trafik kazası geçirdi
- MEB'den ders kitapları kararı
- Erdoğan’ın Merkez Bankası müdahalesinin perde arkası
- Sedat Peker'den yeni 'SADAT' iddiaları
- Erdoğan'dan randevu istediler!
- İşte AKP'den kopan seçmenlerin tercih ettiği parti
- Akşener'den Erdoğan'a zor soru
- Motorin ve benzine büyük zam
- Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
- Yabancı uzmanlardan kriz vurgusu ve dolar tahmini