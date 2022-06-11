Fatih'te günlük kiralık dairede yangın: Alevler çatıyı sardı!

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İstanbul Fatih'te günlük kiralık olarak kullanılan dairede yangın çıktı. Binanın çatısını da saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:34

Yangın, 11 Haziran Cumartesi sabahı saat 07.30 sıralarında Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi Kürkçü Kuyusu Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, günlük kiralık olarak kullanılan 4 katlı binanın 4. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıya sıçrayan alevler büyüdü.

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