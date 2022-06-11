Fatih'te günlük kiralık dairede yangın: Alevler çatıyı sardı!
İstanbul Fatih'te günlük kiralık olarak kullanılan dairede yangın çıktı. Binanın çatısını da saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, 11 Haziran Cumartesi sabahı saat 07.30 sıralarında Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi Kürkçü Kuyusu Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, günlük kiralık olarak kullanılan 4 katlı binanın 4. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıya sıçrayan alevler büyüdü.
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