Diyarbakır’da 4 araçlık zincirleme kaza: 2’si ağır 5 yaralı

Yayınlanma: 30.07.2023 - 06:28

Güncelleme: 30.07.2023 - 06:30

Alınan bilgilere göre; Diyarbakır-Şanlıurfa yolu eski polis lojmanları karşısında 3’ü otomobil 1’i minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2’si ağır, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YOL BİR SÜRE KAPALI KALDI

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yol, bir süre trafiğe kapatıldı, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.