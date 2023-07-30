Diyarbakır’da 4 araçlık zincirleme kaza: 2’si ağır 5 yaralı
Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2’si ağır, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgilere göre; Diyarbakır-Şanlıurfa yolu eski polis lojmanları karşısında 3’ü otomobil 1’i minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2’si ağır, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
YOL BİR SÜRE KAPALI KALDI
Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yol, bir süre trafiğe kapatıldı, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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