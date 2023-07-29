Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Yaralılar var!

Malatya'nın Darende ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 17:03
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Yaralılar var!
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Malatya'nın Darende ilçesi Günpınar Mahallesi'nde tarım işçilerini taşıyan Abit A. yönetimindeki 31 ACT 096 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Hatem B.'nin (27) kullandığı 49 DD 241 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile minibüsteki tarım işçilerinin de arasında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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