Diyarbakır’da 4 gündür kayıp olarak aranıyordu... 26 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Cumartesi günü işe gitmek için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Murat Yıldız’ın cansız bedeni Dicle Nehri’nde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 15:44
Diyarbakır’da 4 gündür kayıp olarak aranıyordu... 26 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesi yaşayan 26 yaşındaki Murat Yıldız, Cumartesi günü sabah erken saatlerde işe gitmek üzere evden ayrıldı. Ailesi, Yıldız’dan haber alamayınca ihbarda bulundu.

İhbar üzerine yapılan arama çalışmalarında Akpınar Mahallesi’nde Dicle Nehri kenarında Yıldız’a ait olduğu değerlendirilen elbiseler bulundu.

Devam eden çalışmalarda Yıldız’ın cansız bedeni Korukçu Mahallesi’nde Dicle Nehri’nde bulundu. Yıldız’ın cesedi otopsi işlemeleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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