Erzurum'da feci kaza... Ölü ve yaralı var!

Pasinler-Köprüköy ilçeleri arasındaki yolda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:01
Erzurum'da feci kaza... Ölü ve yaralı var!
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Pasinler-Köprüköy kara yolunda Nuri E. (58) yönetimindeki 42 ALC 105 plakalı TIR, aynı şeritte seyreden Tugay G.’nin (33) kullandığı 36 KE 735 plakalı kamyonetle çarpıştı. 

İtfaiye, polis, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri kısa sürede kazaya müdahale etti. Sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, kamyonetteki Gökhan Yavuz’un yaşamını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan ve ambulansla Pasinler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Nuri E.'nin tedavisinin sürdüğü aktarıldı.


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