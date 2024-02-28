Erzurum'da feci kaza... Ölü ve yaralı var!
Pasinler-Köprüköy ilçeleri arasındaki yolda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Pasinler-Köprüköy kara yolunda Nuri E. (58) yönetimindeki 42 ALC 105 plakalı TIR, aynı şeritte seyreden Tugay G.’nin (33) kullandığı 36 KE 735 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İtfaiye, polis, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri kısa sürede kazaya müdahale etti. Sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, kamyonetteki Gökhan Yavuz’un yaşamını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan ve ambulansla Pasinler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Nuri E.'nin tedavisinin sürdüğü aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkeş'in oğlu, MHP'ye savaş açtı
- 'Oy vermezseniz vermeyin'
- İlk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne 37 iptal kararı
- Erdoğan'dan Manisa’da büyük gaf!
- Pusulada iki Ahmet Akın!
- Ahmet Ercan'dan 'Çanakkale' açıklaması
- 'O isim görevden affını istedi'
- Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir evlendi
- 'Kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..!'
- 'Seçim yapmayalım o zaman'