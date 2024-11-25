Diyarbakır'da 7 katlı binanın yıkımında çökme anı kamerada
Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, Bağlar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki 7 katlı ağır hasarlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Yıkım sırasında binanın bir bölümü çöktü. Çökme nedeniyle çevrede toz bulutu oluşurken, kara yolu güvenlik amaçlı bir süre trafiğe kapatıldı.
Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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