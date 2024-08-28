İstanbul'da 5 katlı binada çökme: Alt kata düşen kişi yaralandı

Fatih'te dairelerinden birinin zemini çöken bina boşaltıldı. Dairede yaşayan E.M. bir alt kata düşerek yaralandı.

AA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 08:50
İstanbul'da 5 katlı binada çökme: Alt kata düşen kişi yaralandı
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İstanbul Fatih'te, 5 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Dairenin zemini çökünce alt kata düşen 1 kişi yaralandı.

AA'nın aktardığına göre Nişanca Mahallesi Alişan Sokağı'ndaki 5 katlı binadaki bir dairenin zemininde, henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Bu sırada dairede bulunan E.M. çöken zeminle birlikte bir alt kata düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan E.M'yi hastaneye kaldırdı.

Kısmi çökme yaşanan bina ile yanındaki iki apartman tedbir amaçlı boşaltıldı, binalarda yaşayan 35 kişi tahliye edildi.


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