Diyarbakır'da kafede yangın paniği: Kontrol altına alındı
Diyarbakır'da kafede çıkan ve yanındaki kafeye de sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangının sıçradığı diğer iş yeri ise hasar gördü.
Diyarbakır'da bir kafede başlayıp bitişikteki kafeye de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Merkez Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi Dr. Şeref İnalöz Caddesi'nde bulunan ahşap kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki ahşap kafeye de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.
İŞ YERİ HASAR GÖRDÜ
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında bir kafe kullanılamaz hale geldi, yangının sıçradığı diğer iş yeri ise hasar gördü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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