Yaşlı kadın evinde ölü bulundu, komşuları maskesiz sokağa çıkamadı
Antalya’da komşularının kendisinden haber alamadığı yalnız yaşayan 70 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Acı haberi alarak aşağı inen komşuları ise çevreye yayınlan koku yüzünden maske takmak zorunda kaldı.
Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 264 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katından kötü koku gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis ekiplerine bildirdi.
ÖLÜ BULUNDU
İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri dairede yalnız yaşayan Makbule Oral (70)’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede yaşlı kadının kalp hastası olduğu komşuları tarafından en son cuma günü kaldırım üzerinde yürürken görüldüğü öğrenildi.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKAMADILAR
Diğer taraftan, acı haberi alarak aşağı inen komşuları çevreye yayınlan koku yüzünden maske takmak zorunda kaldı. Cenaze polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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