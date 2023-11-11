Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonun çarpması sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Ayşe Cengiz yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyon çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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