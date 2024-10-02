Diyarbakır’da anız yangını: 200 ton saman yandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bağ ve bahçelerin de zarar gördüğü yangında, depolanan 200 ton saman da yandı.

Diyarbakır’da anız yangını: 200 ton saman yandı
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DHA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 14:31

Silvan ilçesine bağlı kırsal İncesu ile Söğütlü mahalleleri arasında, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye ve ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) araçları sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında bazı bağ ve bahçeler zarar görürken, depolanan 200 ton saman da yandı. Hasar tespiti ile yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #diyarbakır

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