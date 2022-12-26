Diyarbakır'da askeri araç devrildi: 6 asker yaralandı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 13:53

Diyarbakır-Silvan karayolu Köprübaşı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan zırhlı askeri araç devrildi.

Kazada 6 asker yaralandı İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı