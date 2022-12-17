Askeri liseler derhal açılmalı - Cumhur UTKU

17 Aralık 2022 Cumartesi

15 Temmuz kalkışması Türk ordusunun komuta kademesinden çok eğitim, öğretim, sağlık ve askeri yargı sisteminin bozulmasına neden olmuştur. Harp Okulları ve Harp Akademileri, Milli Savunma Üniversitesi adıyla sivilleştirilmeye çalışılmış, askeri okullar ani bir kararla kapatılmıştır. Kalkışma sonrasında alınan kararlarla ordunun disiplin yapısı ve gelenekleri değiştirilirken çatıdaki ve temeldeki oynamalar onu giderek çağdaşlıktan ve güçlü ordu görüntüsünden uzaklaştırmıştır. Harp Okullarına öğrenci yetiştiren askeri liseler halen açılmamıştır.

HARP OKULLARINA HAZIRLIK

Geçen günlerde basında “Kuleli Askeri Lisesi açıldı” başlığıyla MSB kaynaklı bir haber yayımlanmıştır. Haberdeki ayrıntıya bakıldığında açılanın askeri okul olmadığı, Çengelköy’deki tarihi binanın başka askeri hizmetler için faaliyete geçtiği anlaşılmaktadır. Askeri liseler yerine Harp Okulları hazırlık sınıfları oluşturulmuş ve bütün hazırlık sınıfları topluca Kuleli yerleşkesinde eğitim, öğretime başlamıştır.

Sınıfı, konusu, kokusu ve rengi değişik olan ama eğitim, öğretim felsefesi aynı olan Harp Okullarına tek elden ve başka bir yerleşkede hazırlık sınıfı açılması eğitim öğretim yöntemine uygun değildir. Bu uygulamayı Kuleli Askeri Lisesi binasında yapmakla da askeri liselerin açıldığı algısı yaratılmıştır.

Kuleli Askeri Lisesi, Erzincan Askeri Lisesi, Işıklar Askeri Lisesi, Heybeliada Deniz Lisesi, İzmir Hava Lisesi Türkiye’nin en önemli liselerindendir. Bu liselerde askerlikle ilgili özel ders verilmez, fen liselerinin öğretim ve eğitim planı uygulanır. Üniformayla aidiyet duygusu, tim çalışmalarıyla kendine güven duygusu geliştirilerek iç hizmet kanun ve yönetmeliğinin ilgili bölümleriyle disiplin duygusu verilerek öğrencilerin Harp Okuluna başlarken edecekleri askerlik yeminine hazır olmaları sağlanır.

Askeri liselerde askerliğin yazılımı, Harp Okullarında ise askerliğin donanımı verilmektedir. Öğrenciler bu uzun eğitim sürecinden geçerken tatbikat bölgelerinde uygulamalı ve dersliklerde teorik konularla sıkılmadan öğretim ve eğitimlerini tamamlarlar. Subay olmak üzere seçilen gençlerin Harp Okullarına hazırlanmaları bir yıllık hazırlık sınıflarıyla değil askeri liselerle sağlanmalıdır.

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ

Askeri liseler Türk ordusunun nitelikli insan gücü kaynağıdır. Askeri okullarda kardeşlikten öte, silah arkadaşlığı, dürüstlük, vatanseverlik, görev bilinci, şeref, gurur, güven ve itaat duygusu verilir.

Askeri Okullar sivil akademisyenlerce değil kendi kuvvet komutanlıklarının ilgili akademik birimlerince denetlenip değerlendirilmelidir. İyi eğitim almış, yaratıcı, hızlı düşünebilen, düşünce üreten, görev anlayışı gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, duygusal zekâsı yüksek, pratik ve süratle iş görebilen, zeki ve dost canlısı, hitabet uzmanı ve sofistike özellikleri olan subaylar kendi görevlerini çok iyi yaparlar. Büyük Atatürk “Bir ordunun değeri, subaylarının ve komuta kademelerinin değeriyle ölçülür” demiştir.

Köy Enstitülerini ve onların devamı olan öğretmen okullarını kaldıran siyasal zihniyet devam etmektedir. Harp Okulları hazırlık sınıfları açtık diyerek kimse takiye yapılmamalı, askeri liseler zaman geçirilmeden açılmalıdır.

CUMHUR UTKU

EMEKLİ P. KD. ALB.