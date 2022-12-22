Diyarbakır’da banka şubesine 'pompalı tüfekle' saldırı!
Diyarbakır’da müşterisi olduğu banka şubesinin önüne gelen M.A., çalışanların öğle arasında olduğu sırada pompalı tüfekle camlara ateş açtı. Şüpheli M.A. olayın ardından gözaltına alındı.
Diyarbakır'da yaşayan M.A., banka personeliyle ipotek konusunda anlaşmazlık yaşayıp tartıştıktan sonra dışarı çıktı.
Ardından çalışanlar öğlen arasındayken pompalı tüfekle geri dönen M.A., bankanın 3’üncü katındaki camlara 7 el ateş açtı.
Olayda kimse yaralanmazken, camlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Elindeki silahla gözaltına alına alınan M.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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