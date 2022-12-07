Diyarbakır'da işyerine pompalı tüfekle ateş açan 2 kişiye gözaltı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 13:35

Yenişehir ilçesinde, 6 Aralık akşamı işyeri kapandıktan sonra kimliği belirsiz kişilerce kepenklere pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah seslerini duyanlar, polise bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, işyerinde inceleme yaptı. Çevredeki kameraların kayıtlarını da incelemeye alan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yaralananın olmadığı olayda işyerinde hasar meydana geldi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışmada, isimleri açıklanmayan 2 şüpheliyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, kullandıkları pompalı tüfekle yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı.