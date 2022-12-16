Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Diyarbakır'da, husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Mümtaz Kızıltepe (50), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
16 Aralık 2022 Cuma, 16:03
Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Abone Ol google-news

Sur ilçesine bağlı Cami Nebi Mahallesi İskenderpaşa Sokağı'nda, 16 Aralık Cuma günü öğle saatlerinde, yolda karşılaşan husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü.

KURTARILAMADI

Mümtaz Kızıltepe, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kızıltepe, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kızıltepe'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaydan sonra kaçan şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. 


diyarbakır bıçaklı kavga bıçak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler