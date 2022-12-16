Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Diyarbakır'da, husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Mümtaz Kızıltepe (50), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sur ilçesine bağlı Cami Nebi Mahallesi İskenderpaşa Sokağı'nda, 16 Aralık Cuma günü öğle saatlerinde, yolda karşılaşan husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü.
KURTARILAMADI
Mümtaz Kızıltepe, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kızıltepe, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kızıltepe'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olaydan sonra kaçan şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.
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