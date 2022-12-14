Çevredekiler zor ayırdı: Gaziosmanpaşa'da trafikte kavga

14 Aralık 2022 Çarşamba, 09:40

Şemsipaşa Mahallesi'nde, önceki gün saat 13.00 sıralarında yakınlarda bulunan ilkögretim okulu ögrenci ve velilerin de yoğun olarak kullandığı caddede iddiaya göre, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada bir kişi koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bu sırada seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, kornaya basarak, yayaya tepki gösterdi. Yaya ise otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Cadde ortasındaki kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Okula giden ögrencilerin önündeki kavga bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.