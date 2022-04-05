Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı

Diyarbakır'da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

AA
05 Nisan 2022 Salı, 22:35
Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı
Abone Ol google-news

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Mahabad Bulvarı'ndaki bir kahvehaneye, otomobilden inen kişilerce henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Saldırganlar aynı otomobille olay yerinden kaçtı. Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 1'i ağır 3 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler