Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı
Diyarbakır'da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Mahabad Bulvarı'ndaki bir kahvehaneye, otomobilden inen kişilerce henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Saldırganlar aynı otomobille olay yerinden kaçtı. Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan 1'i ağır 3 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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