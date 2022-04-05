Silah sesi duydu, gözüne isabet etti
Adana'da sokaktan gelen silah sesi üzerine pencereden bakan 60 yaşındaki Hayriye Aten, saçmanın isabet etmesiyle gözünden yaralandı. Hayriye Aten'in eşi Sait Aten olayla ilgili, "Camdan bakar bakmaz 'Vuruldum' diye bağırdı. 'Evin içinde nasıl vuruldun' dedim. Evin içinde eğildi, bir baktık her taraf kan içinde" dedi.
Adana'da, duyduğu silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde Hayriye Aten, evinin yatak odasında bulunduğu sırada, dışarıdan pompalı tüfekle açılan ateş sesi duydu.Bunun üzerine başını pencereden uzatan Aten, gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Aten, yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, kadının seyir halindeki bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.
Ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
"CAMDAN BAKAR BAKMAZ 'VURULDUM' DİYE BAĞIRDI"
Yaralı kadının eşi Sait Aten, gazetecilere, gece aralıklarla silah sesleri duyduklarını söyledi.
Eşi Hayriye Aten'in pencereyi açarak dışarı baktığını belirten Aten, "Camdan bakar bakmaz 'Vuruldum.' diye bağırdı. 'Evin içinde nasıl vuruldun?' dedim. Evin içinde eğildi, bir baktık her taraf kan içinde. Ondan sonra 112'yi aradım. Kan çok olunca çocuğum arabayla hastaneye götürdü. Şu an çok ağrısı olduğunu söylüyor." diye konuştu.
Aten, suçluların bulunarak cezalandırılmasını istedi.
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