Diyarbakır'da çalışma yapılan trafoda patlama: 2 işçi yaralandı!

Bağlar ilçesinde bulunan elektrik trafosunda çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi. İki işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 18.07.2023 - 13:53
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Cengizler Caddesi'ndeki elektrik trafosunda sabah çalışma yapıldığı sırada, iddiaya göre termik manyetik şalter patladı.

Patlamada işçiler M.Z. ile N.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yaralanan işçiler, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin vücutlarında yanıklar oluştuğu ve patlama ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.


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