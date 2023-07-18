Son Dakika: Makine ve Kimya Endüstrisi'nin fabrikasında patlama!

Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:44

Güncelleme: 18.07.2023 - 13:07

Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş semtinde bulunan Kapsül Fabrikası’nda patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre saat 11.00 civarında gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Ayrıca malzemelerin suyla reaksiyona girmesiyle müdahalede güçlük yaşandığı ve yangının ormanlık alanı da etkilediği öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamaya ilişkin açıklama yaparak, "MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı. Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede" ifadelerini kullandı.

"3-4 KEZ PATLADI"

Meydana gelen patlamanın ardından olayın görgü tanığı Levent Davran isimli yurttaş o anları anlattı.

Olayın öğle saatlerinde meydana geldiğini belirten Davran, “Saat 11.30-12.00 civarı dumanı gördük. Patlama sesleri geldi, 3-4 kez patladı. Ambulanslar geçtikten sonra 5-6 tane itfaiye, itfaiyeden sonra tekrar patlama oldu. Patlamadan sonra biz buraya geldik zaten. İndim eve çıktım dedim herhalde bir şey yoktur. Tekrar geldiğimde büyük bir patlama oldu. 3-4 kere patlama sesi duydum ben. Ardından tek tek patlamaya başladı” ifadelerini kullandı.