Muğla'da dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hidrojen gazı üretim ve dolum tesisinde patlama meydana geldi. Dolum sırasındaki patlamada yaralanan 2 işçiden Nur Hayat Karataş (25) hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 11:45
Muğla'da dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
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Muğla'da bulunan hidrojen gazı üretim ve dolum tesisinde saat 09.00'da patlama meydana geldi. Patlamada, dolum yapan 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık görevlerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nur Hayat Karataş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Vücudunda 3'üncü derece yanık oluştuğu tespit edilen yaralılardan Tuncay Ünal'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede patlamanın dolum sırasında gaz kaçağından kaynaklandığı belirlendi. Nur Hayat Karataş'ın bir yıl önce İsmail Karataş ile evlendiği öğrenildi. 


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