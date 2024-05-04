Diyarbakır’da 'tırpan' operasyonu: 6 tutuklama

Diyarbakır’da Ramazan bayramı nedeniyle otogar yoğunluğunu fırsat bilip otobüslerden telefon, binalardan ve evlerden eşya çalan 6 şüpheli, “tırpan” operasyonu ile yakalanarak tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:14
Diyarbakır’da 'tırpan' operasyonu: 6 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, planlı çalışma yaparak Ramazan bayramı nedeniyle otogar yoğunluğunu fırsat bilip otobüslerden yolculara ait telefon ve binalara girip evlerden hırsızlık yapan şahıslar kameraya yansımalarıyla tek tek deşifre edildi.

Polis, kamera görüntüleriyle dijital albüm oluşturup hırsızlık yapan şahısları tek tek tespit edip operasyon başlattı.

Tırpan operasyonu ile saklandıkları evlerde tek tek yakalanan 6 zanlıdan birinin 10 ayrı hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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