CHP'li Özel: "HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' diyeceğiz"
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeye ilişkin, "Soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında 'evet' oyu kullanacağız" dedi.
CHP'li Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, şarkısında Hz. Havva ve Hz. İsa'ya yönelik sözler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sezen Aksu'nun evinin önünde açıklama yapan gruba tepki göstererek, "Süleyman Soylu şöyle bir ifade kullanmış; 'Toplumsal olaylara sert müdahale değil, müzakereci bir yaklaşım benimsiyoruz.' Gece karanlığında Sezen Aksu’nun evinin önünde toplananların güvenliklerini sağlıyorsun. Kim bunlar? Siyah gömlekliler mi? Kimin adına kimi tehdit ediyorlar?" dedi.
'SEZEN AKSU'YU TEHDİT EDİYOR'
Özel, Sezen Aksu'nun şarkısının 2017'de bestelendiğini anımsatarak, "Şarkıyı 2022'de köpürtenler, bunun adı faşizmin bayrağını yükseltmektir. Bunun adı işlenmeyen suçları dine karşı işleniyormuş gibi gösterip, nefreti örgütlemektir. Bu, sokaktaki yangının din istismarı ile bastırılmaya çalışılmasıdır. Biz Soylu'dan korkmayız. Milli Beka Hareketi'nden korkmayız. Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı camide vaaz yapıyor ve alkış var. Camide din anlatsa, din kültürü anlatsa, dine uygun, Müslümanlığa uygun vaazlarda bulunsa kimse bir şey demeyecek. Sezen Aksu'yu hedef gösteriyor ve 'şeriat gelmeli' diyor. Açık açık Sezen Aksu'yu tehdit ediyor. 2 hafta önce bir başka camide de beni tehdit etti. Sezen Aksu, 2010 yılında referanduma destek verdi; ama 2016'da destek vermedi. Onlarla aynı çizgide olmadığı için tehdit alıyor" ifadesini kullandı.
'EVET' OYU KULLANACAĞIZ'
Özel, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Miletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlık fezlekesinin yarın karma komisyonda görüşüleceğinin anımsatılması üzerine, "HDP'li Semra Güzel büyük bir yanlış yapmış. Cumhurbaşkanının valilere, kaymakamlara, alay komutanlarına 'dokunmayın' dediği zamanda bir teröriste dokunmuş. Bu affedilir bir şey değil. Ama biz Semra Güzel'in örgüt kıyafetleriyle çektirdiği fotoğraf ve elindeki silahla çektirdiği fotoğrafın doğru olmadığını, bunun milletvekilliğiyle bağdaşır olmadığını, soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında 'evet' oyu kullanacağız" dedi.
Video Haberler
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
En Çok Okunan Haberler
- Bir ilde daha zam: Öğrenciler etkilenmeyecek
- 2021, en sıcak 7 yıldan biri olarak kayıtlara geçti
- AYM üyesine yeni görev
- Tüfekle vurulmuş halde erkek cesedi bulundu
- Fenerbahçe'den ayrılan Pereira için flaş iddia!
- Ünlü yatırımcıdan TL yorumu
- HES kodu yüklenebilen, 'altın kaplama' iPhone 13 satışta
- 'Tanıdığım en kötü teknik direktör' demişti!
- AYM'ye yeni üye
- CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı özrü!