Diyarbakır'da dehşet: Çocuklarının yanında eşini eşarpla boğdu, kuzenini bıçakladı
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Y.Ö., 2 çocuğunun yanında evli olduğu kadın S.Ö.'yü eşarpla boğdu, kendi kuzeni M.T.'yi de bıçaklayarak öldürdü.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde meydana gelen olayda Y.Ö., evde 2 çocuğunun gözü önünde evli olduğu kadın S.Ö.’yü eşarpla boğarak kendi kuzeni M.T.’yi de bıçaklayarak öldürdü.
Y.Ö., çocuklarını alıp akrabalarına teslim ettikten sonra Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.
Y.Ö’nün ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri S.Ö. ve M.T.’nin cesetleriyle karşılaştı.
Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli Y.Ö’nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Canan Karatay 'en sağlıklı meyve'yi açıkladı
- Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı
- Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu kararı
- Eski MHP’li Vural: Kutuplaşmayla siyaset nereye kadar?
- Soylu'dan yeni 'darbe' açıklaması
- Onur Erim'den canlı yayında Akşener'e skandal sözler!
- Sahte oyların önü mü açılıyor?
- Sandık yolunda, cihada gider gibi!
- Emre Olur tahliye edildi
- 2 çocuğunu öldüren Ukraynalıdan tuhaf savunma