Diyarbakır'da dehşet: Çocuklarının yanında eşini eşarpla boğdu, kuzenini bıçakladı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Y.Ö., 2 çocuğunun yanında evli olduğu kadın S.Ö.'yü eşarpla boğdu, kendi kuzeni M.T.'yi de bıçaklayarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2023 - 12:24
Diyarbakır'da dehşet: Çocuklarının yanında eşini eşarpla boğdu, kuzenini bıçakladı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde meydana gelen olayda Y.Ö., evde 2 çocuğunun gözü önünde evli olduğu kadın S.Ö.’yü eşarpla boğarak kendi kuzeni M.T.’yi de bıçaklayarak öldürdü.

Y.Ö., çocuklarını alıp akrabalarına teslim ettikten sonra Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

Y.Ö’nün ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri S.Ö. ve M.T.’nin cesetleriyle karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Y.Ö’nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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