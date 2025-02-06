Diyarbakır’da DEM Partili ve CHP’li vekiller depremde hayatını kaybedenleri andı
6 Şubat depremlerinde Diyarbakır’da yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı. Anmaya DEM Partili ve CHP’li milletvekilleri katıldı.
Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Afet Yönetimi ve Dayanışma Platformu ile Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde düzenlenen programda, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı.
Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda yapılan anma programına CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.
“YAPILMADI VE YAPILMIYOR”
Anma programında konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, depremin önlenemeyeceğini ancak sonuçlarının önlenebilir olduğunu belirterek, “6 Şubat depreminde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. 53 binden fazla yurttaşımız yaşamını yitirdi. Diyarbakır’da da 414 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Hepsinin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaşadığımız coğrafya deprem fayları üzerinde ve depremi önleyemeyiz. Doğa olayını önleyemeyiz ama sonuçlarını bir yıkım olmadan, insani bir felaket olmadan önleyebiliriz. Ama maalesef bugüne kadar bunlar yapılmadı. 1999 Marmara depreminden sonra yapılmadı, bu depremden sonra da yapılmadı ve yapılmıyor” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından katılımcılar depremde yaşamı yitirenler için dua ederek kabirlerine karanfil bıraktı.
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