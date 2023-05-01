Diyarbakır'da depremde boşaltılan binalarda hırsızlık iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da depremde boşaltılan binalarda hırsızlık iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 16:21
Diyarbakır'da depremde boşaltılan binalarda hırsızlık iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasarlı ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince önceki gün "Karot" adı ile düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 10 zanlının tutuklanmasına karar verildi.

Tutuklanan 10 şüpheliden 1'i hakkında 19 yıl, diğeri hakkında da kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edilmişti.

 


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